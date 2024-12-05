Викривала іспанську віллу Порошенка та "ганялася" за Ляшком на велосипеді: як до політики виглядала Василевська-Смаглюк

Нардепка упродовж 15 років працювала журналісткою

Ольга Василевська-Смаглюк є народною депутаткою від партії "Слуга народу", яка потрапляла у скандал через видачу гуманітарної допомоги. До походу в політику жінка тривалий час працювала в журналістиці.

Якою була діяльність Василевської-Смаглюк у ролі журналістки, та чим вона запам'яталась — знає "Телеграф".

Ольга Василевська-Смаглюк до політики

Ольга Василевська народилась у Старокостянтинові, що на Хмельниччині. Навчалась на журналіста у Київському міжнародному університеті, а також на бухгалтера у Національній академії статистики, обліку та аудиту.

Василевська почала реалізовуватися у професії ще під час навчання. Так, на першому курсі стала кореспонденткою всеукраїнської газети "День", в якій писала про соціально-економічні проблеми. Також певний час працювала журналісткою в інтернет-виданнях "Дело" та "Главред".

Пізніше Василевська отримала роботу спеціального кореспондента на "1+1". Також була журналісткою-розслідувачкою на цьому телеканалі: займалась викриттям корупції у політиці та економіці. Працювала на "плюсах" 8 років, а загалом присвятила журналістиці 15 років.

Згодом проводила розслідування щодо вілли тодішнього президента Петра Порошенка в Іспанії. Василевська розповідала, що політик проводив там неанонсовану відпустку. З'ясувалось, що поруч із маєтком Порошенка має віллу російський диктатор Володимир Путін. Згодом Порошенко телефонував до неї та спростував цю інформацію.

Фото з фейсбуку Ольги Василевської-Смаглюк

У 2019 році журналісти "ТСН" випустили сюжет про настрої у виборчих штабах кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Медійники розкрили номер телефону нардепа Олега Ляшка. Він сказав, що "ідіотка з плюсів" поширила його номер, і через це його турбують різні незнайомці.

З'ясувалось, що номер "злила" Василевська-Смаглюк. Вона вимагала перепросити за "ідіотку" та погрожувала оприлюдненням любовної переписки Ляшка. Також є світлина, на якій журналістка бере в інтерв'ю у політика, коли він їде до парламенту на велосипеді.

Фото: Mysh Mark

Цікаво, що Василевській належали корпоративні права у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Також вона була однією з співзасновників іноземного підприємства "1+1 продакшн".

Фото з фейсбуку Ольги Василевської-Смаглюк

Фото з фейсбуку Ольги Василевської-Смаглюк

А у 2019 році Василевська пішла у політику. Вона стала народною депутаткою від партії "Слуга народу" та увійшла до Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Також вона вийшла заміж за співробітника Державної податкової служби Ігоря Смаглюка, який зараз захищає Україну від ворога.

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