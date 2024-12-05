Був тричі одруженим і має пʼятеро дітей: як виглядають ексобраниці бізнесмена Ярославського

Бізнесмен розлучився з третьою дружиною у 2022 році

Сьогодні, 5 грудня, святкує день народження відомий український бізнесмен, президент харківського футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський. Йому виповнюється 65 років. Про підприємця знімали документальний фільм із назвою "Король Харкова".

"Телеграф" розповість, що відомо про особисте життя харківського бізнесмена, і чи є він одруженим зараз.

Особисте життя Олександра Ярославського

Бізнесмен був у шлюбі тричі та та став батьком п’ятьох дітей. Першою дружиною Ярославського була Ірина Масельська, з якою він познайомився у 80-х. Це донька колишнього голови Харківської обласної ради Олександра Масельського. У 1993 році у подружжя з'явився син, якого назвали Олександром на честь батька. Пізніше Ірина народила ще одного сина.

Вдруге Ярославський одружився з Юлією Туманською. У пресі писали, що вона була родичкою другого президента України Леоніда Кучми.

Третьою дружиною бізнесмена стала Марина Свентицька. Жінка родом з Ізюму та певний час працювала моделлю. Зокрема, посіла друге місце у конкурсі краси "Королева Харкова". Вона познайомилася з Ярославським у 2004 році. Чоловік є старшим за Свентицьку на 29 років.

Фото з мережі

Фото з мережі

Пара упродовж 12 років жила у цивільному шлюбі, а потім влаштувала весілля. Марина народила троє дітей у шлюбі з Ярославським — сина і двоє доньок. У 2023 році жінка розповіла в своєму інстаграмі про розлучення з бізнесменом. Вона зазначила, що вони розійшлися ще в 2022 році.

Свентицька демонструє у соцмережах лакшері-життя: люксові бренди, вишукані фотосесії та дорогий відпочинок у різних куточках світу.

Фото з інстаграму Марини Светницької

Фото з інстаграму Марини Светницької

Фото з інстаграму Марини Светницької

На її сторінці в інстаграмі є лише одна згадка про війну, зроблена 25 лютого 2022 року. Вона обмежилась лаконічною фразою "Stop war in Ukraine" без конкретного засудження Росії за повномасштабне вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про дружину відомого мандрівника Євгена Синельникова. Чоловік одружився в друге у 2022 році.