Одразу четверо дітей ледь не згоріли живцем під Миколаєвом (фото)

Будинок розташований у передмісті обласного центру

У неділю, 8 грудня, у передмісті Миколаєва сталася сильна пожежа у житловому будинку, де перебували діти.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Це сталося у селі Мішково-Погорілове на південь від Миколаєва. Всередині було четверо неповнолітніх дітей.

За даними рятувальників, йдеться про дітей 2016-го, 2023-го, а також двох дітей 2021-го років народження.

Мимо проїжджав місцевий мешканець Артем Морошко. Як зазначають у ДСНС, він знав, що у приміщенні перебувають неповнолітні діти, а тому одразу кинувся їм на допомогу.

Чоловік вивів дітей із щільно задимленого приміщення та відвів їх до сусідів. Рятувальники загасили пожежу. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

Причини займання зараз уточнюються. За попередніми даними, тут могла мати місце недбалість з боку батьків.

Нагадаємо, 29 листопада, на одеському пляжі "Аркадія" згорів пляжний комплекс True man. І хоча співробітники ДСНС робили все можливе, щоб загасити пожежу, пляжний комплекс вигорів майже повністю.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Самарському районі міста Дніпро спалахнула пожежа в одному з приватних будинків.