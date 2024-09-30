Горів житловий будинок: наслідки удару дронами по Київській області (фото)

Влада розповіла про наслідки російських ударів по області 30 вересня

Російська армія у понеділок, 30 вересня, здійснила новий обстріл України: вони атакували Київську область ударними дронами. Повітряна тривога тривала 7 годин.

Про це повідомив у Facebook начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Внаслідок повітряної атаки працювали системи ППО. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, про загиблих та постраждалих не повідомляється.

У шести районах області були зафіксовані уламки безпілотників, що впали. У п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виник спалах трав’яного настилу.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку, в іншому районі було пошкоджено цвинтар. За даними ГУНП України в Київській області, спалах житлового будинку стався о 9:20, пожежа була локалізована рятувальниками.

Поліцейські опублікували фото наслідків удару російським дроном по житловому будинку на Київщині. Влада також закликала населення не нехтувати сигналами повітряної тривоги і прямувати до найближчого укриття.

Як повідомляв "Телеграф", у п’ятницю 27 вересня російські військові вдарили ракетами по поліцейському управлінню у Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі.