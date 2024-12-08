Сразу четверо детей чуть не сгорели живьем под Николаевом (фото)

Дом расположен в пригороде областного центра

В воскресенье, 8 декабря, в пригороде Николаева произошел сильный пожар в жилом доме, где находились дети.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Это случилось в селе Мешково-Погорелово к югу от Николаева. Внутри находились четверо несовершеннолетних детей.

По данным спасателей, речь идет о детях 2016-го, 2023-го, а также о двух детях 2021-го годов рождения.

Мимо проезжал местный житель Артем Морошко. Как отмечают в ГСЧС, он знал, что в помещении находятся несовершеннолетние дети, а потому сразу бросился им на помощь.

Мужчина вывел детей из плотно задымленного помещения и отвел их к соседям. Спасатели потушили пожар. О погибших и пострадавших не сообщается.

Причины возгорания сейчас уточняются. По предварительным данным, здесь могла иметь место халатность со стороны родителей.

Напомним, 29 ноября, на одесском пляже "Аркадия" сгорел пляжный комплекс True man. И хотя сотрудники ГСЧС делали все возможное, чтобы потушить пожар, пляжный комплекс выгорел почти полностью.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Самарском районе города Днепр вспыхнул пожар в одном из частных домов. Тогда погиб мужчина.