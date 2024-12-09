Лєна чи Альона. Як українською правильно звертатись до Олени

Ім'я "Олена" носять понад 100 тисяч українок

В українській мові багато імен мають свою унікальну форму, що часто призводить до плутанини. Дехто досі не знає правильно "Анна" чи "Ганна", а особливо може збивати с пантелику "Олена".

"Телеграф" розповість, як українською правильно скорочувати ім'я Олена, уникаючи росіянізмів. І чому "Олена" та "Альона" не синоніми.

Зауважимо, що ім'я "Олена" російською буде "Елена", а не "Алена". Українське "Альона" відповідник до "Алены", а не "Елены". Тобто "Альона" та "Олена" — це два різні імені, тому не слід їх поєднувати чи взаємозаміняти.

Якщо ж говорити про скорочені форми імені, то з мовного запасу слід назавжди викинути "Лєну", бо правильно казати "Лена". Так, саме через букву "е".

Приклади скорочення імені Олена:

Оленка;

Оленочка,

Оленонька,

Ленуся,

Оленця;

Лена,

Ленонька,

Леночка.

Зауважимо, що, за даними порталу "Рідні", Олена досить поширене ім'я. По всій території України налічується понад 105 тисяч носіїв. Тому, звертаючись до Олени, вживайте правильну форму її імені.

Нагадаємо, що в українській мові дійсно є слово "здрастуйте", про що свідчить чимало літературних творів. Проте, чи можна це привітання використовувати сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно казати "з легким паром" і чому цей вислів — калька.