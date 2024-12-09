Заради нього Тоня Паперна залишилася у Москві: як виглядає російський зять Ольги Сумської і що про нього відомо

Чоловік мовчить про страшну війну в Україні, розпочату Росією

Донька відомої української акторки театру та кіно Ольги Сумської Антоніна Паперна переїхала у Росію у 2015 році. Зараз вона не реагує на повномасштабне вторгнення, розпочате країною-окупанткою, а також не приїжджає на батьківщину.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про чоловіка Антоніни Паперної та зятя Ольги Сумської.

Хто є зятем Ольги Сумської

Зятем Ольги Сумської є російський актор Володимир Яглич. Він народився у 1983 році в Москві та навчався у тетральному виші. Певний час грав у Московському академічному театрі, а на початку 2000-х став з'являтися в кіно. Зокрема, перевтілився у лейтенана у військовому фільмі "На безымянной высоте".

Яглич знімався у фільмах "Моя Пречистенка", "Мы из будущего", "Неслучайная встреча", "Судьбы загадочное завтра", "Семейный бизнес". Періодично грав працівників силових структур і військових, образи яких Росія використовує для створення іміджу "великої держави" та поширення воєнних настроїв. Також актор перевтілювався в образи мачо, бізнесмена, спортсмена.

Фото з інстаграму Володимира Яглича

Фото з інстаграму Володимира Яглича

Фото з інстаграму Володимира Яглича

Стосунки Яглича та Антоніни Паперної почалися у 2015 році. Невдовзі вони побралися. У подружжя з'явилось двоє дітей — донька Єва та син Данило.

Фото з інстаграму Володимира Яглича

Фото з інстаграму Володимира Яглича

Після початку повномасштабного вторгнення Яглич і Паперна залишилися жити в Росії. Вони не засудили війну, розпочату проти України окупантами. Натомість у вересні 2022 року Яглич співчував загибелі актора-путініста Сергія Пускепаліса. Він підтримував війну Росії проти України, а також визнавав псевдоутворення "ЛДНР". Актор розбився в ДТП, коли перевозив допомогу загарбникам.

Подейкували, що Паперна навіть має російський паспорт, за який Сумська заплатила 5 мільйонів рублів у 2015 році. Однак сама акторка заперечувала, що купувала доньці документ країни-окупантки.

Зять Сумської, як і її донька, продовжують зніматися у російському кіно, відвідують публічні заходи та не реагують на страшні злочини країни-агресорки в Україні.

Фото з інстаграму Володимира Яглича

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