Прожили у шлюбі 50 років: як виглядає і що відомо про чоловіка покійної Ніни Матвієнко

Художник розлучився зі співачкою у 2021 році

Народна артистка України Ніна Матвієнко часто з'являлась на публічних заходах, давала інтерв'ю журналістам, виступала на телебаченні. Натомість про особисте життя вона рідко говорила.

"Телеграф" розповість про чоловіка народної артистки України, і чим він займається.

Петро Гончар — що відомо

Петро Гончар народився у 1949 році на Черкащині. Навчався у художній школі та в Київському державному художньому інституті. Чоловік певний час працював на комбінаті монументально-декоративного мистецтва. Показував свої роботи на виставках станкового живопису в Україні та за кордоном.

Гончар працює у нішах монументально-декоративного мистецтва та живопису. Брав участь у виставках "Мальовнича Україна", "Діалог через віки", "Різдво", "Великдень", "Відродження", "Біля яблуні". У 1992 році митець увійшов до Національної спілки художників України. А вже через рік він заснував культурно-освітній центр "Музей Івана Гончара" на честь свого батька, відомого художника та скульптора.

Фото: Громадський Простір

Згодом Гончар навчався у Київському національному університеті культури і мистецтв. Художник розписував Михайлівський Золотоверхий собор, Софіївську дзвіницю, Успенський собор.

Фото: Ресурний центр ГУРТ

Гончар протягом 2 років входив до Комітету Національної премії імені Шевченка. У 2009 році став заслуженим діячем мистецтв України.

Шлюб з Ніною Матвієнко

Петро Гончар одружився з Ніною Матвієнко у 1971 році. Через 2 роки у них з'явився син Іван, а згодом і Андрій. А у 1981 році Матвієнко народила доньку Антоніну.

Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Іван став священником, зараз служить в церкві Івана Богослова ПЦУ, що у Ніжині. Андрій займається іконописом і малює картини. Однією з найвідоміших його робіт є зображення фольклорного героя "Козак Мамай". Тоді як Антоніна Матвієнко стала відомою співачкою, періодично їздить з концертами по українських містах і з'являється на телебаченні.

Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

У 2021 році Петро Гончар розійшовся з Ніною Матвієнко після 50 років шлюбу. Співачка розповідала в інтерв'ю, що попросила чоловіка піти.

"Я попросила покинути мене. Це виважене рішення. Він вважав, що у нього ще є своє життя, яке він вибрав. Тут не було ні скандалу, нічого. Тут було розуміння… Я сказала: "Йди, живи собі на дачі, займайся своїми справами, малюй", — поділилась жінка.

Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Також виконавиця поділилась, що вона не страждала через розлучення. Натомість зазначила, що велику частину життя сім'я жила на її зарплатню.

"У мене вже немає з цього приводу болю. Я майже все життя була як чоловік, забезпечувала сім’ю, а для чого це на старість? У нього ніколи не було грошей, ми жили за одну мою зарплату до 60 років", — поділилась Матвієнко.

Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Натомість художник зізнався, що часто ревнував артистку, адже вона мала чимало прихильників. Також Гончар ствердив, що він ініціював розлучення на емоціях. Згодом він перепросив за таке рішення та відновив спілкування з Матвієнко.

"Коли все було зроблено – діти є, виросли, з'явилися онуки, є де жити, за що жити, я прийняв таке рішення. Вона це зрозуміла. Я просто егоїстично це зробив, звичайно, егоїстично. Я просив вибачення. Перші роки ми, може, конфліктували на цьому рівні, а потім змирилися та спілкувалися", — розповів митець.

Також відомо, що після смерті співачки Гончар повернувся в їхній будинок. Зараз він живе разом з донькою Тонею Матвієнко, зятем Арсеном Мірзояном і онучкою Ніною.

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