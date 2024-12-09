Ради него Тоня Паперная осталась в Москве: как выглядит российский зять Ольги Сумской и что о нем известно

Мужчина молчит о страшной войне в Украине, начатой Россией

Дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской Антонина Паперная переехала в Россию в 2015 году. Сейчас она не реагирует на полномасштабное вторжение, начатое страной-оккупанткой, а также не приезжает на родину.

"Телеграф" выяснил, что известно о муже Антонины Паперной и зяте Ольги Сумской.

Кто является зятем Ольги Сумской

Зятем Ольги Сумской является российский актер Владимир Яглич. Он родился в 1983 году в Москве и учился в тетральном вузе. Одно время играл в Московском академическом театре, а в начале 2000-х стал появляться в кино. В частности, превратился в лейтенана в военном фильме "На безымянной высоте".

Яглич снимался в фильмах "Моя Пречистенко", "Мы из будущего", "Неслучайная встреча", "Судьбы загадочное завтра", "Семейный бизнес". Периодически играл работников силовых структур и военных, образы которых Россия использует для создания имиджа "великого государства" и распространения военных настроений. Также актер перевоплощался в образы мачо, бизнесмена, спортсмена.

Фото из инстаграма Владимира Яглыча

Фото из инстаграма Владимира Яглыча

Фото из инстаграма Владимира Яглыча

Отношения Яглича и Антонины Паперной начались в 2015 году. Вскоре они обручились. У супругов появилось двое детей — дочь Ева и сын Даниил.

Фото из инстаграма Владимира Яглыча

Фото из инстаграма Владимира Яглыча

После начала полномасштабного вторжения Яглыч и Паперна остались жить в России. Они не осудили войну, начатую против Украины оккупантами. В сентябре 2022 года Яглыч сочувствовал гибели актера-путиниста Сергея Пускепалиса. Он поддерживал войну России против Украины, а также признавал псевдообразование "ЛДНР". Актёр разбился в ДТП, когда перевозил помощь захватчикам.

Поговаривали, что у Паперной даже есть российский паспорт, за который Сумская заплатила 5 миллионов рублей в 2015 году. Однако сама актриса отрицала, что покупала дочери документ страны-оккупанта.

Зять Сумской, как и ее дочь, продолжают сниматься в российском кино, посещают публичные мероприятия и не реагируют на страшные преступления страны-агрессора в Украине.

Фото из инстаграма Владимира Яглича

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