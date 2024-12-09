Була одружена з олігархом Онищенком: що відомо про дружину колишнього заступника Черновецького Дениса Басса (фото)

Денис Басс свого часу був у "молодій команді" Леоніда Черновецького

Денис Басс — український банкір, бізнесмен та ексчиновник. У 2006 році новообраний мер Києва Леонід Черновецький забрав Басса з правління свого "Правекс-Банку" до "молодої команди" і призначив його своїм заступником. І якщо про діяльність чиновника є деяка інформація, то про його особисте життя відомо зовсім небагато.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину ексзама Черновецького Дениса Басса, яка була одружена з олігархом Олександром Онищенком.

Дружина Басса Ксенія Кузьменко — що про неї відомо

Ксенія Кузьменко – відома модель та дизайнер, родом із Харкова. У 1997 році вона здобула титул "Міс Україна" і яскраво засвітилася на телебаченні. А також почала активно будувати особисте життя.

Ксенія через деякий час після конкурсу краси та перемоги в ньому вийшла заміж за мільйонера Олександра Онищенка. До речі, Онищенко був одним із спонсорів конкурсу "Міс Україна". У 2002 році у пари народився син Олександр. Проте вже у 2009 році Кузьменко та Онищенко розлучилися. У мережі є інформація, що олігарх залишив моделі і на той момент 8-річному синові нерухомість та давав гроші на "особисті витрати".

А вже у 2011 році стало відомо, що Ксенія Кузьменко вийшла заміж за заступника мера Києва Дениса Басса. У пари був таємний роман, і весілля своє вони також не афішували. Відомо, що того ж 2011 року у пари народився спільний син, а згодом у 2013 році у них з’явилася ще дочка.

У 2014 році Ксенія Кузьменко стала героїнею сюжету "Шоуманія" на Новому каналі. Там повідомлялося, що чоловік моделі Денис Басс більшість часу проводить у Москві, де має бізнесові справи. Тоді як сама Ксенія частіше буває у Києві та відвідує світські заходи. У цьому ж сюжеті Кузьменко розкрила деякі подробиці свого особистого життя.

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