Была замужем за олигархом Онищенко: что известно про жену бывшего зама Черновецкого Дениса Басса (фото)

Денис Басс в свое время был в "молодой команде" Леонида Черновецкого

Денис Басс — украинский банкир, бизнесмен и экс-чиновник. В 2006 году новоизбранный мэр Киева Леонид Черновецкий забрал Басса из правления своего "Правекс-Банка" в "молодую команду" и назначил его своим заместителем. И если о деятельности чиновника есть некоторая информация, то о его личной жизни известно совсем немного.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене экс-зама Черновецкого Дениса Басса, которая была замужем за олигархом Александром Онищенко.

Жена Басса Ксения Кузьменко — что о ней известно

Ксения Кузьменко — известная модель и дизайнер, родом из Харькова, сейчас ей 45 лет. В 1997 году она получила титул "Мисс Украина" и ярко засветилась на телевидении. А также начала активно строить личную жизнь.

Ксения спустя некоторое время после конкурса красоты и победы в нем вышла замуж за миллионера Александра Онищенко. К слову, Онищенко был одним из спонсоров конкурса "Мисс Украина". В 2002 году у пары родился сын Александр. Однако уже в 2009 году Кузьменко и Онищенко развелись. В сети есть информация, что олигарх оставил модели и на тот момент 8-летнему сыну недвижимость и давал деньги на "личные расходы".

А уже в 2011 году стало известно, что Ксения Кузьменко вышла замуж за заместителя мэра Киева Дениса Басса. У пары был тайный роман, и свадьбу свою они также не афишировали. Известно, что в том же 2011 году у пары родился общий сын, а позже в 2013 году у них появилась еще дочь.

В 2014 году Ксения Кузьменко стала героиней сюжета "Шоумания" на Новом канале. Там сообщалось, что муж модели Денис Басс большинство времени проводит в Москве, где у него бизнесовые дела. Тогда как сама Ксения чаще бывает в Киеве и посещает светские мероприятия. В это же сюжете Кузьменко раскрыла некоторые подробности своей личной жизни.

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