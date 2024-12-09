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Ці купюри вилучатимуть з обігу: перевірте свій гаманець і свою заначку

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
З обігу приберуть 50 і 200 гривень старого зразка Новина оновлена 09 грудня 2024, 19:00
З обігу приберуть 50 і 200 гривень старого зразка. Фото Колаж "Телеграфу"

Важлива інформація для українців

Національний банк України з 1 листопада почав поступово вилучати з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінюватимуть на більш сучасні, які були випущені після 2014 року.

При цьому українцям не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка, і ними можна спокійно розраховуватися. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Нацбанк України спільно з іншими банками поступово вилучатиме з готівкового обігу банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінятимуть банкнотами аналогічних номіналів сучасного покоління — йдеться про зразки 2014 року та наступних років випуску.

Водночас у Нацбанку зазначили, що банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом і їх не потрібно спеціально обмінювати.

"Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами", — йдеться у повідомленні.

Також у НБУ підкреслили, що процес заміни відбуватиметься поступово, без впливу на готівкові розрахунки.

Як відбувається заміна "старих" гривень на нові

Починаючи з 1 листопада, банки перестануть видавати з кас банкноти номіналами 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років. Також НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з обробки готівки.

Потрапляючи в банки, "старі" 50 і 200 гривень більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахунку та утилізації.

Навіщо змінюють банкноти старого зразка на нові

Ця процедура підвищує якість готівки в обігу, оскільки банкноти нових зразків є більш сучасними та захищеними.

Заміна "старих" 50 і 200 гривень завершить цей процес і банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління.

"Цей процес відбувається поступово і не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам", — ідеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна активно обговорює можливе перейменування "копійок" на "шаги". Національний банк України виступив із ініціативою змінити назву розмінної монети, аргументуючи це потребою відновити національні традиції.

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#Гривня #Нацбанк #Гривні #Купюри