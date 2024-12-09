Эти купюры будут изымать из обращения: проверьте свой кошелёк и свою заначку

Важная информация для украинцев

Национальный банк Украины с 1 ноября начал постепенно изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов. Их будут заменять на более современные, которые были выпущенны после 2014 года.

При этом украинцам не нужно специально обменивать банкноты старого образца и ими можно спокойно продолжать рассчитываться. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Нацбанк Украины совместно с другими банками постепенно будет изымать из наличного обращения банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов. Их будут заменять банкнотами аналогичных номиналов современного поколения — речь идет об образцах 2014 года и последующих лет выпуска.

В то же время, в Нацбанке отметили, что банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством, а граждане спокойно смогут продолжать ими рассчитываться и их не нужно специально обменивать.

"Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами", — говорится в сообщении.

Также в НБУ подчеркнули, что процесс замены будет происходить постепенно, без влияния на наличные расчеты.

Как происходит замена "старых" гривен на новые

Начиная с 1 ноября банки перестанут выдавать из касс банкноты номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов. Также НБУ прекратит выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности.

Попадая в банки, "старые" 50 и 200 гривен не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшей их пересчета и утилизации.

Зачем меняют банкноты старого образца на новые

Эта процедура повышает качество наличности в обращении, так как банкноты новых образцов являются более современными и защищенными.

Замена "старых" 50 и 200 гривен завершит этот процесс и банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения.

"Этот процесс происходит постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, одновременно приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украине активно обсуждают возможное переименование "копеек" в "шаги". Национальный банк Украины выступил с инициативой сменить название разменной монеты, аргументируя это потребностью восстановить национальные традиции.