Когда начнется осада Покровска? Это зависит от нескольких факторов, – Forbes

Россиянам может помешать зимняя погода, а растущие потери ВС РФ в Курской области — подорвать их мощь

Россияне приближаются к Покровску, где должна произойти кульминация этого наступления. Они находятся на расстоянии 6 с небольшим километров от населенного пункта.

Ближайшие недели повлияют на то, как именно произойдет атака на город. Об этом идет речь в материале Forbes.

Россия постепенно продвигается к Покровску, пишет издание, ссылаясь на Министерство обороны Великобритании. По данным ведомства, россияне сегодня находятся всего в четырех милях (6,4 км) от самого города.

Наступление на Покровск может зависеть от того, ликвидируют ли российские войска удерживаемые украинцами выступы вокруг Курахова в 20 милях (приблизительно 32 км) восточнее Великой Новоселки. Главный выступ, глубиной девять миль (примерно 14,5 км) в глубочайшей точке, вдается в линию фронта в сторону Дальнего, южнее Курахова. Украинские силы в выступе могут угрожать линиям поставок, поддерживающим российские силы, наступающие на Покровск на севере.

"Российские войска продолжают использовать фронтальные механизированные и спешенные пехотные атаки для медленного, но постепенного продвижения в восточную и центральную часть Курахово и к югу от Курахово в Дальнее, что поддерживает более масштабные усилия России по ликвидации оставшегося украинского анклава между Дальним и Курахово", — сообщил Институт по изучению войны, пишет Forbes.

Авторы отмечают, что наихудшим сценарием для Киева является прорезание российскими войсками выступа между Богатырем на юге и Новотроицким на севере и отрезание украинцев на востоке. По информации Украинского центра оборонных стратегий (ЦОС), сейчас существует реальная угроза окружения.

"Единственный немного худший сценарий — это скоординированный отход украинцев с выступа, который сохраняет украинские силы, но все еще позволяет россиянам выпрямить линию фронта с юга на север от Большой Новоселки до Покровска. Выпрямляя линию, русские уменьшат угрозы своим флангам, когда они наконец осадят Покровск", – говорится в материале.

То, как скоро может начаться осада, зависит от многих факторов. Может помешать зимняя погода, а растущие потери ВС РФ в Курской области — подорвать их мощь.

Ближайшие недели должны определить, как россияне атакуют Покровск. Будут ли они атаковать, уже довольно ясно, отмечает автор.

"Предстоящая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году", — прогнозирует ЦОС.

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