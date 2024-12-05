"Прокачав" армію і має гроші на війну: чи зупиниться Путін на Донбасі та в Криму

Путін тільки-тільки розігрів свою воєнну машину

На третьому році повномасштабної війни в Україні російська військова машина набрала хід, тому президент РФ Володимир Путін не збирається обмежитися окупованим Кримом чи захопленням усього Донбасу. Йому під силу підкорення будь-якої країни-члена НАТО у Східній Європі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона пояснила, чому Росії нема жодного сенсу зупинятися.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

— Як показала практика, Росія "прокачалася" в плані роботизованих систем, радіоелектронної боротьби, ударних безпілотників, deep strike, вони зараз посилюють свою ракетну програму. Я впевнена, що умовна Естонія, Латвія чи навіть Польща, яка зараз сильно переозброюється, один на один з Росією не встояли б, — каже волонтерка.

Вона додала, що на місці ворога не вела б мирні переговори, а продовжила б атаки.

— Ці всі порожні балачки, на яких лініях ми домовимось з Путіним. У мене питання: а з якої радості ви вирішили, що він взагалі має домовлятись? Я б на його місці не зупинялась, — каже Марія Берлінська. — Він тільки-тільки розігрів свою воєнну машину, вони навчилися жити під санкціями, домовилися про партнерство з рядом інших країн тоталітарно-авторитарного типу, локалізували виробництво багатьох технологій, навчилися затягувати комплектуючі навіть під санкціями через проксі-союзників. Мають тіньовий флот, продають нафту, ресурсу людського більш ніж достатньо. Кошти для того, щоб заманювати в армію або робити непомітну мобілізацію, ще є. Найманців зі всього світу теж заманюють коштами. Чому зупинятися?

На думку засновниці "Victory Drones", у частини українців існує хибне мислення:

— Ми щось віддамо (умовно Донецьку, Луганську області чи Крим) і вони зупиняться. Чому ми так думаємо? Бо нам так хочеться думати? І от звідки взялися тоді ці безкінечні конференції про відбудову і як ми будемо перемагати і як все чудово буде через 15 років… Щоб було щось через 15 років, думати треба про найближчий рік. Добре мати візію наперед, але зараз треба забезпечити фронт мавіками (мова про дрони Mavic, — Ред.), а не вкидати гроші в дорогі конференції в дорогих готелях.

Раніше Марія Берлінська пояснила "Телеграфу", як зупинити російську військову машину.