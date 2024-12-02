Не тільки наступ на Донбасі. Генерал озвучив стратегічні плани росіян

Небезпечним є вихід росіян за Покровськ

Зараз росіяни тиснуть на Сили оборони практично по всьому фронту. Але є напрямки, де це спостерігається найбільше.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко. Він назвав напрямки, які для України найбільш загрозливі.

"Це Куп'янськ, Часів Яр, Покровськ, район Курахового після втрати Вугледару. Можливий варіант, наскільки я розумію їхні плани, це вихід східніше лінії Покровськ — Велика Новосілка (фактично кордон Донецької області), можливо, за неї. Щоб таким чином створити загрозу оточення Слов'янсько-Краматорсько-Дружківсько-Констянтинівської агломерації. Однак, щоб здійснити повне оточення, їм необхідно ще знести сіверський виступ, вийти на Лиман і звідти на Барвінкове як варіант. Тоді буде подвійне охоплення цієї агломерації. Це не так швидко буде. Але, мабуть, це є найближчим стратегічним завданням росіян", — наголосив генерал.

Він також зазначив, що небезпечним є вихід росіян за Покровськ, східніше умовної лінії Слов'янка-Межова. За словами Муженка, це два населені пункти, через які проходять два різних залізничних напрямки, по яких забезпечують практично все донбаське угруповання.

"Як тільки вони (росіяни – Ред.) перекриють ці напрямки, залишається лише один — з Ізюма на Слов'янськ. А це вже проблематично для Покровська. Тоді виникає питання загрози повної втрати Донбасу. Що і є в їхніх планах", – підкреслив він.

За словами генерала, після цього у противника можуть створитися умови для розвитку наступу на Павлоград. Або можливий варіант — з півдня на Запоріжжя для того, щоб забезпечити виконання завдання виходу на кордони Донецької області.

"Ще одна задача, яка у нас зараз стоїть, це Курськ. Я так розумію, що поки Курськ ми тримаємо, Путін не піде ні на які переговори. Як він може говорити про обмін територій, якщо частина Курщини знаходиться під контролем української сторони", – сказав генерал.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Уляна Беспалько вважає, що найближчим часом РФ почне активізуватися ще й на півдні України. На її думку, розпочати штурмувати Запоріжжя війська РФ можуть вже після 5 грудня.