"Мелочь", "наличка", "сдача" – забудьте это навсегда: как правильно говорить по-украински

Как правильно говорить о деньгах на украинском?

"Мелочь есть?" – такой вопрос до сих пор можно услышать почти в каждом украинском магазине. Часто люди используют русские слова, даже не замечая этого.

В магазинах и банках каждый день раздаются "мелочь", "наличка" и "сдача" не только от покупателей, но и от продавцов и банкиров. "Телеграф" поможет разобраться, как правильно говорить по-украински.

Вместо русского слова "мелоч" можно выбрать любой из украинских вариантов: "дрібні гроші", "дріб'язок", "монети" или "копійки". Все эти слова будут уместны и в магазине, и в банке.

Когда вы слышите слово "сдача", знайте – правильно говорить "решта". Именно это слово обозначает деньги, которые вам возвращают после оплаты.

А вот "наличка" на украинском будет "готівка". И если вы платите картой – это не "безналичный", а "безготівковий розрахунок". Поэтому продавец должен спрашивать: "Вы будете платить наличными или карточкой?".

Правильные украинские слова помогут нам лучше понимать друг друга. Следует запомнить эти простые замены и пользоваться ими каждый день. У украинского языка есть собственные меткие слова, которые полностью передают содержание и легко запоминаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно называть украинский вечер в канун Рождества. И это отнюдь не "сочельник".