Подав документи на відстрочку, але мобілізували. Адвокат пояснив, як діяти в такій ситуації

У багатьох людей закінчуються відстрочки, хоча підстави залишаються

У практиці Української Гельсінської спілки з прав людини (УГС) трапляється чимало випадків, коли військовозобов'язаних осіб затримують на вулиці або коли вони прийшли до ТЦК, щоб подати заяву на відстрочку, але їх одразу мобілізують.

Про це "Телеграфу" розповів адвокат Приймальні УГС Роман Лихачов. Він пояснив, як слід діяти в таких ситуаціях?

Більше читайте у публікації: "Мільйон військовозобов'язаних поза реєстрами. Чому не варто тягнути з відстрочкою, якщо є підстави для неї".

— Іноді людина оформлює відстрочку, вона є в "Резерв+" і системі "Оберіг", все здається в порядку, але все одно її мобілізують. Проте найчастіше це трапляється, якщо особа подала відстрочку, але не надала відповідні документи до ТЦК, — пояснює юрист.

Він наводить приклад з власної практики.

— Вчитель з Харківщини отримав відстрочку, але не зміг подати документи, оскільки термін відстрочки закінчився на початку листопада. Він намагався двічі потрапити до військкомату, але марно. В результаті, попри наявність підстав для відстрочки, його мобілізували після того, як він пройшов медичну комісію за годину, — пояснює юрист.

Тому адвокат Лихачов рекомендує подавати документи у військкомат через пошту або електронну пошту, якщо неможливо записатися через електронну чергу. Це дозволить зафіксувати факт подачі заяви на розгляд комісії.

У такому разі буде сенс звертатися до суду, якщо мобілізація була здійснена без урахування поданої заяви.

— Зазвичай представники ТЦК у суді стверджують, що не були поінформовані про підстави для відстрочки і не отримували заяву від особи. Тому важливо мати докази того, що заяву було подано належним чином. Фактично, процес подачі документів на продовження відстрочки є аналогічним до подання заяви на отримання відстрочки, — зазначає юрист.

Нагадаємо, раніше Роман Лихачов пояснив, хто має перевіряти підстави для відстрочки від мобілізації.