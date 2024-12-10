Подал документы на отсрочку, но мобилизовали. Адвокат объяснил, как поступать в такой ситуации

У многих людей заканчиваются отсрочки, хотя основания остаются

В практике Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХС) было немало случаев, когда военнообязанных лиц задерживают на улице или когда они пришли в ТЦК, чтобы подать заявление на отсрочку, но их сразу мобилизуют.

Об этом "Телеграфу" рассказал адвокат Приемной УХС Роман Лихачев. Он объяснил, как следует поступать в таких ситуациях?

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— Иногда человек оформляет отсрочку, он есть в "Резерв+" и системе "Оберег", все кажется в порядке, но все равно его мобилизуют. Однако чаще всего это случается, если человек подал на отсрочку, но не предоставил соответствующие документы в ТЦК, — объясняет юрист.

Он приводит пример из своей практики.

— Учитель из Харьковской области получил отсрочку, но не смог подать документы, поскольку срок отсрочки истек в начале ноября. Он пытался дважды попасть в военкомат, но тщетно. В результате, несмотря на наличие оснований для отсрочки, его мобилизовали после того, как он прошел медицинскую комиссию за час, — объясняет юрист.

Поэтому адвокат Лихачев рекомендует подавать документы в военкомат по почте или электронной почте, если невозможно записаться через электронную очередь. Это позволит зафиксировать факт подачи заявления на рассмотрение комиссии.

В этом случае будет смысл обращаться в суд, если мобилизация была осуществлена без учета поданного заявления.

— Обычно представители ТЦК в суде утверждают, что не были информированы об основаниях отсрочки и не получали заявление от лица. Поэтому важно иметь доказательства того, что заявление было подано должным образом. Фактически процесс подачи документов на продление отсрочки аналогичен подаче заявления на получение отсрочки, — отмечает юрист.

Напомним, ранее Роман Лихачев объяснил, кто должен проверять основания для отсрочки от мобилизации.