Поки одні віддають життя на фронті, інші — живуть у своє задоволення. Марія Берлінська пояснила, як відновити довіру в суспільстві

Слід встановити однакові правила гри для всіх

Під час війни з Росією нашому суспільству бракує єдності. І доки свідомі захисники гинуть на фронті, інші шляхом оформлення фіктивних довідок про інвалідність отримують можливість втекти в України або виїхати на відпочинок за межі держави.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона пояснила, як можна виправити таку ситуацію.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

За її словами, розчарування ветеранів АТО/ООС року з 2016-го було викликане тим, що вони на своїй землі почувалися ветеранами чужої для суспільства війни. А після 2017-го року дедалі більше.

— Тут (під час повномасштабної війни з РФ. – Ред.) та сама ситуація, просто значно більшого масштабу. Одні включені і віддають останнє: життя, здоров'я, кращий час, працюють нон-стоп, а інші — просто живуть своє звичайне життя в своє задоволення. Це і створює певну недовіру в суспільстві. Так не може бути, — каже волонтерка.

Мій побратим, моя посестра, чиясь дитина перетворюється на прапор в землі, а хтось стає прокурором-"інвалідом" і виїжджає за кордон. Олексій Арестович розказав про "двє-трі нєдєлі" і каву в Криму, а тепер п’є каву в Нью-Йорку, звідки я прилетіла, коли почалось повномасштабне вторгнення, — згадує Марія Берлінська.

На її думку, виправити ситуацію можна, встановивши справедливі правила гри для всіх.

— Якщо я буду знати, що цей виклик ми розділяємо всі співмірно: не тільки я працюю, ви — служите, а він — виїжджає на курорт, а що ми міняємось. Якийсь час служу я, якийсь час — ви, потім — він. Це дасть в суспільстві відповіді на дуже багато запитань і може відновити ту довіру, яка зараз так різко втрачається, — підсумувала засновниця "Victory Drones".

Нагадаємо, раніше Марія Берлінська назвала три причини розвалу фронту.