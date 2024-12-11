Актриса существенно не изменилась с момента выхода "Кармелиты"

Юлия Зимина — российская актриса, прославившаяся благодаря главной роли в сериале "Кармелита". В начале 2000-х его показывали на "Интере", и он был достаточно популярен в Украине.

"Телеграф" выяснил, как изменилась главная героиня Кармелита, и что она говорит о войне России против Украины.

Что известно о Юлии Зимине

Будущая актриса родилась в Красном Куте в Саратовской области в 1981 году. Училась в музыкальной школе, а затем поступила на актерский факультет Саратовской консерватории.

Впоследствии Зимина перебралась в Москву и некоторое время играла в "Классном театре". В 2004 году решила пройти кастинг в сериал "Кармелита". Режиссер Рауф Кубаев выбрал Зимину из 200 претенденток. Дебютная роль сразу же стала успешной, ведь сериал смотрели по всему постсоветскому пространству.

По сюжету цыганский барон Рамир должен был выдать замуж свою дочь за сына своего друга Бейбута. Однако девушка была против такого решения отца. Во время сериала Зимина показала себя другой: прыгала через костер, пела и каталась на лошадях. Также она сыграла во второй части сериала – "Кармелита. Цыганская страсть".

Позже актриса приняла участие в приключенческой телепрограмме "Форт Буаяр". В 2010 году стала ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале страны-оккупанта. Она участвовала в российских "Танцах со звездами", а позже в "Ледниковом периоде-4" вместе с мужем покойной Анастасии Заворотнюк – Петром Чернышовым.

Зимина также играла роли в сериалах "Ивановы-Ивановы", "Тот, кто читает мысли (Менталист)", "Женщина его мечты", "Братья по обмену 1 и 2".

Как сейчас выглядит и что говорит о войне Юлия Зимина

После съемок "Кармелиты" актрисе предлагали еще роли в разных кинороботах, однако она в основном отказывала. Женщине не нравились те персонажи, которых она должна выполнять из-за однотипности. А в 2015 году Зимина родила дочь и вообще сделала паузу в кинокарьере.

Позже актриса хвалила сериал страны-оккупанта "Слово пацана. Kpoв на асфальте" и назвала его лучшим за 10 лет в российском кинематографе. Таким образом, Зимина поддержала киноработу, романтизирующую криминал в российской провинции – разборки различных группировок в 90-е годы, преступления, конфликты с полицией. Сериал финансировался из бюджета страны-агрессора, которая уже почти 3 года ведет кровопролитную войну против Украины и убивает наших людей.

Зимина молчит о войне, начатой Россией против Украины. На ее странице в инстаграме нет упоминаний о полномасштабном вторжении. Сейчас она продолжает быть ведущей программы "Доброе утро" на пропагандистском телевидении.

Также актриса посещает светские мероприятия и показывает своих родных. Но сейчас она редко снимается в кино.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорила о войне уроженка Харькова Лидия Арефьева. Она давно снимается только в российском кино.