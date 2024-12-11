Молодша на 15 років і народила йому двох дітей: як виглядає дружина міністра фінансів Марченка (фото)

Міністр фінансів виховує трьох дітей

Не всі українські політики люблять виставляти напоказ особисте життя, наприклад, нардеп Олександр Куницький вважає за краще не "світити" свою родину, а ось міністр фінансів України Сергій Марченко та його дружина Марина часто діляться у мережі особистими фотографіями.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає кохана Сергія Марченка та чим займається. Марина веде публічний спосіб життя, оскільки займається підприємницькою, громадською діяльністю та веде свій блог про материнство.

Як виглядає дружина міністра фінансів Марина Марченко

Український економіст, політичний діяч, а з 2020 року — міністр фінансів Сергій Марченко перебуває у шлюбі з Мариною Єфименкою та виховує трьох дітей. Двох синів йому подарувала нинішня дружина, а дочку Аврору міністр виховує від першого шлюбу.

Міністр фінансів Сергій Марченко разом із дружиною Мариною

Відомо, що кохана міністра родом із Донецька, але вищу освіту здобувала у Києві у Національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана. Марина працювала журналістом у "Юридичній газеті", а з 2018 року стала засновником громадської організації "Клуб підтримки вагітності та материнства "Лада"". У 2019 році дружина міністра Марченка працювала у ТОВ "Вертикаль Київ", основним видом діяльності якої була оптова торгівля газоподібним, рідким та твердим паливом.

Марина Марченко веде публічний спосіб життя

Марина молодша за свого чоловіка на 15 років, цього року їй виповнилося 28. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться як особистими, так і робочими моментами. Разом із Сергієм Марченком вони виховують сина Леоніда та Демяна, який народився минулого року. Також міністр має доньку Аврору.

Дружина та діти міністра фінансів Сергія Марченка

Сім’я Сергія Марченка

У профілі Марина розповідає про материнство, свій досвід, а також про те, як це бути "дружиною міністра" і бути у шлюбі з чоловіком, з яким різниця у віці становить 15 років. Дівчина ділиться особистими фотографіями й називає чоловіка "надійною опорою та підтримкою".

Дружина Сергія Марченка молодша за нього на 15 років

Марина Марченко веде свій блог про материнство

Також у її профілі вказано те, що вона створює благодійні проєкти для жінок та підтримує економіку країни тим, що купує українські товари. За життям Марини у соціальній мережі стежить понад 2 тисячі фоловерів.

Марина Марченко народила міністру двох дітей

Дружина Сергія Марченка створює благодійні проєкти для жінок

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