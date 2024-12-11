Младше на 15 лет и родила ему двоих детей: как выглядит жена министра финансов Марченко (фото)

Министр финансов воспитывает троих детей

Не все украинские политики любят выставлять напоказ личную жизнь, например, нардеп Александр Куницкий предпочитает не "светить" свою семью, а вот министр финансов Украины Сергей Марченко и его супруга Марина часто делятся в сети личными фотографиями.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит возлюбленная Сергея Марченко и чем занимается. Марина ведет публичный образ жизни, поскольку занимается предпринимательской, общественной деятельностью и ведет свой блог о материнстве.

Как выглядит супруга министра финансов Марина Марченко

Украинский экономист, политический деятель, а с 2020 года — министр финансов Сергей Марченко состоит в браке с Мариной Ефименко и воспитывает троих детей. Двоих сыновей ему подарила нынешняя супруга, а дочь Аврору министр воспитывает от первого брака.

Министр финансов Сергей Марченко вместе с супругой Мариной

Известно, что возлюбленная министра родом из Донецка, но высшее образование получала в Киеве в Национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Марина работала журналистом в "Юридической газете", а с 2018 года стала учредителем общественной организации "Клуб поддержки беременности и материнства "Лада"". В 2019 году жена министра Марченко работала в ООО "Вертикаль Киев", основным видом деятельности которой была оптовая торговля газообразным, жидким и твердым топливом.

Марина Марченко ведет публичный образ жизни

Марина младше своего супруга на 15 лет, в этом году ей исполнилось 28. Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где делится как личными, так и рабочими моментами. Вместе с Сергеем Марченко они воспитывают сына Леонида и Демяна, который родился в прошлом году. Также у министра есть дочь Аврора.

Жена и дети министра финансов Сергея Марченко

Семья Сергея Марченко

В профиле Марина рассказывает о материнстве, своем опыте, а также о том, как это быть "женой министра" и быть в браке с мужем, с которым разница в возрасте составляет 15 лет. Девушка делится личными фотографиями и называет супруга "надежной опорой и поддержкой".

Жена Сергея Марченко младше его на 15 лет

Марина Марченко ведет свой блог о материнстве

Также в ее профиле указано то, что она создает благотворительные проекты для женщин и поддерживает экономику страны тем, что покупает украинские товары. За жизнью Марины в социальной сети следит более 2 тысяч фолловеров.

Марина Марченко родила министру двоих детей

Жена Сергея Марченко создает благотворительные проекты для женщин

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