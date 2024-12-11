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Младше на 15 лет и родила ему двоих детей: как выглядит жена министра финансов Марченко (фото)

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит супруга министра финансов Украины
Как выглядит супруга министра финансов Украины. Фото Колаж "Телеграфа"

Министр финансов воспитывает троих детей

Не все украинские политики любят выставлять напоказ личную жизнь, например, нардеп Александр Куницкий предпочитает не "светить" свою семью, а вот министр финансов Украины Сергей Марченко и его супруга Марина часто делятся в сети личными фотографиями.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит возлюбленная Сергея Марченко и чем занимается. Марина ведет публичный образ жизни, поскольку занимается предпринимательской, общественной деятельностью и ведет свой блог о материнстве.

Как выглядит супруга министра финансов Марина Марченко

Украинский экономист, политический деятель, а с 2020 года — министр финансов Сергей Марченко состоит в браке с Мариной Ефименко и воспитывает троих детей. Двоих сыновей ему подарила нынешняя супруга, а дочь Аврору министр воспитывает от первого брака.

Сергей Марченко вместе с женой
Министр финансов Сергей Марченко вместе с супругой Мариной

Известно, что возлюбленная министра родом из Донецка, но высшее образование получала в Киеве в Национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Марина работала журналистом в "Юридической газете", а с 2018 года стала учредителем общественной организации "Клуб поддержки беременности и материнства "Лада"". В 2019 году жена министра Марченко работала в ООО "Вертикаль Киев", основным видом деятельности которой была оптовая торговля газообразным, жидким и твердым топливом.

Жена Сергея Марченко
Марина Марченко ведет публичный образ жизни

Марина младше своего супруга на 15 лет, в этом году ей исполнилось 28. Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где делится как личными, так и рабочими моментами. Вместе с Сергеем Марченко они воспитывают сына Леонида и Демяна, который родился в прошлом году. Также у министра есть дочь Аврора.

Дети Сергея Марченко
Жена и дети министра финансов Сергея Марченко
Семья Сергея Марченко
Семья Сергея Марченко

В профиле Марина рассказывает о материнстве, своем опыте, а также о том, как это быть "женой министра" и быть в браке с мужем, с которым разница в возрасте составляет 15 лет. Девушка делится личными фотографиями и называет супруга "надежной опорой и поддержкой".

Марина Марченко
Жена Сергея Марченко младше его на 15 лет
Марина Марченко
Марина Марченко ведет свой блог о материнстве

Также в ее профиле указано то, что она создает благотворительные проекты для женщин и поддерживает экономику страны тем, что покупает украинские товары. За жизнью Марины в социальной сети следит более 2 тысяч фолловеров.

Марина Марченко
Марина Марченко родила министру двоих детей
Марина Марченко
Жена Сергея Марченко создает благотворительные проекты для женщин

"Телеграф" писал ранее, как выглядит бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко. Наталья в 50 лет продолжила карьеру модели.

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