Жінка продовжує грати у київському театрі

Сьогодні, 26 листопада, день народження відзначає міністр освіти і науки часів президентства Віктора Януковича Дмитро Табачник. Йому виповнився 61 рік. Діяльність екміністра була антиукраїнською, тому нерідко спричиняла обурення суспільства. До того ж зараз політик зараз співпрацює з загарбниками на окупованих територій. Тоді як в Україні його звинуватили в державній зраді та призначили 15 років ув'язнення заочно.

"Телеграф" розкаже, що відомо про особисте життя одіозного політика-зрадника.

Що відомо про дружину Табачника

Тетяна Назарова народилась у 1960 році в Бердянську. Після закінчення школи поїхала навчатися до Києва. Там вступила до інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де навчалась на акторку.

З 1982 року почала працювати у російському драматичному театрі імені Лесі Українки. Назарова зіграла 46 ролей у різних виставах, зокрема "Вишневий сад", "Суміш небес і балагана", "Пасажир без багажу", "Ревізор", "Любий брехун". Після того, як з театру звільнилась Ада Роговцева, Назарова фактично стала його примою. Вона отримувала головні ролі у великій кількості постановок.

Фото академічного театру Лесі України

Паралельно Назарова почала зніматися в кіно. Мала ролі в стрічках "Маруся Чурай", "Роксолана", "Доярка з Хацепетівки", "Мухтар. Новий слід-3". У 1996 році стала народною артисткою України, а через кілька років отримала це звання у Росії. Також країна-агресорка нагороджувала акторку "Орденом Дружби" за внесок у розвиток "співробітництва" між Росією та Україною.

Фото академічного театру Лесі України

З Табачником Тетяна познайомилась на початку 90-х. Вони вперше зустрілися на студії "УТ-1", де чоловік мав записувати програму про історію України. У 1993 році пара побралась. Назарова є старшою за ексміністра освіти і науки на 3 роки.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Після початку повномасштабного вторгнення російський драматичний театр перейменували на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. З репертуару вилучили вистави російського походження, а ті, що залишилися, переклали українською.

Фото академічного театру Лесі України

З того моменту акторка почала вести непублічний спосіб життя. Також вона не дає інтерв'ю журналістам. Мовчить і про свого чоловіка Дмитра Табачника, який співпрацює зараз з російською окупаційною владою у Запорізькій області.

Фото академічного театру Лесі України

Так, у 2023 році з'явилась афіша вистави Agnoris за твором французького драматурга Еріка-Емманюеля Шмітта за участі Назарової. Вона мала перевтілитися у матусю Лу. Також Назарова грає у виставі "Пасажир без багажу". Там вона виконує роль герцогині Дюпон-Дюфор.

Фото академічного театру Лесі України

Нещодавно "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину співака-українофоба Йосипа Кобзона. Вони були разом понад 45 років.