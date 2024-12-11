На Сумщині вагітна жінка героїчно врятувала трьох дітей (відео)

На щастя, всі живі, проте від будинку мало що залишилось

На Сумщині ледь не сталося біди — у приватному житловому будинку в пожежі могли згоріти троє дітей. Та вагітна жінка — їхня мама — проявила неабияку мужність і врятувала трьох своїх дітей.

Про випадок зі щасливим фіналом розповіли у пресслужбі ДСНС України. Займання почалося у ванній кімнаті та на кухні.

Власниця оселі перебувала вдома разом з трьома дітьми, коли 10-річна донька повідомила про займання. Їдкий дим швидко заповнював приміщення, пластикова стеля почала плавитися. Жінка миттєво зреагувала — схопила вогнегасник і намагалася загасити полум'я.

Побачивши, що вогонь продовжує поширюватися, мати негайно евакуювала дітей. Вона винесла 3-річного сина та разом зі старшими доньками вибігла на вулицю. Дітей передала сусідам, а сама побігла до хати. Жінка одразу викликала рятувальників. Бригада ДСНС прибула на місце події та ліквідувала пожежу. Попередня причина загоряння — коротке замикання електромережі. На жаль, після пожежі від хати лишилися лише стіни.

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