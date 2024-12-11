В Сумской области беременная женщина героически спасла троих детей (видео)

К счастью, все живы, однако от дома мало что осталось

В Сумской области чуть не произошла беда — в частном жилом доме в пожаре могли сгореть трое детей. Но беременная женщина — их мама — проявила мужество и спасла троих своих детей во время пожара.

О случае со счастливым финалом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Владелица дома находилась дома вместе с тремя детьми, когда 10-летняя дочь сообщила о возгорании. Едкий дым быстро заполнял помещение, пластиковый потолок начал плавиться. Женщина мгновенно среагировала – схватила огнетушитель и пыталась потушить пламя.

Увидев, что огонь продолжает распространяться, мать немедленно эвакуировала детей. Она вынесла 3-летнего сына и вместе со старшими дочерьми выбежала на улицу. Детей передала соседям, а сама побежала в дом. Женщина сразу вызвала спасателей. Бригада ГСЧС прибыла на место происшествия и ликвидировала пожар. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети. К сожалению, после пожара от дома остались только стены.

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