В Україні може зупинитись єдиний завод, який виготовляє компоненти для броні: гучні подробиці

Запорізький завод – єдиний в Україні виготовляє компоненти для броні для військових цілей

Виробництво української броні може зупинитися через те, що у Запоріжжі детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештували сировину, без якої виготовлення спецсталей неможливе.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Бюро економічної безпеки арештувало майно Запорізького феросплавного заводу. Напередодні сюди приїхали детективи БЕБ із рішенням Шевченківського суду столиці – про проведення обшуків та вилучення бухгалтерських документів за період 2018– 2022 років. Справу пов’язують із діяльністю Нікопольського феросплавного заводу і його ухиленням від сплати податків. Але обшуки проводять – на Запорізькому феросплавному.

Детективи вилучили документи, а також арештували готову продукцію. Зокрема феросиліцій, сірковуглецевий феромарганець та металевий марганець. Цю продукцію використовують у виробництві твердих і надтвердих сплавів сталі. А металевий марганець – у виробництві броні. Запорізький завод – єдиний в Україні виготовляє цю продукцію. Нині її постачання зупинене на невизначений термін.

На підприємстві кажуть, що це може призвести до катастрофи із виробництвом металу в усій Україні.

"Ми виконали і почали готувати документи, але через деякий час детектив каже, що буде вилучати всю продукцію, яка є. Це може бути частина рейдерства, на сьогодні ми слабкі, дуже слабкі. Ледве виживаємо при всіх наших умовах, які є на сьогодні. Ми шукаємо, як бути корисними для наших людей. Ми утримуємо 1800 людей, 406 моїх робітників знаходяться на фронті. На сьогодні ми виплавляємо ті феросплави, які забезпечують виробництво металургійної продукції, що може використовуватися для військових – це броня, для будування мостів, переходів, несучих конструкцій. Це будівельна металургія, яка забезпечить нас після перемоги для відбудови України", – каже голова правління АТ "Запорізький феросплавний завод" Павло Кравченко.