Беззубий блогер-мільйонник влаштував бійку з поліцейськими в центрі Києва (відео)

Спочатку він побився з якимось чоловіком

У центрі Києва на Хрещатику стався гучний скандал за участі відомого тікток-блогера Денчика. Інцидент стався у "Макдональдсі". Інфлюенсер спочатку влаштував бійку з якимось чоловіком, а потім вступив у конфлікт з правоохоронцями.

Відео інциденту швидко поширилося соціальними мережами. На кадрах видно, як спочатку Денчик сварився та бився з невідомим чоловіком. Коли на місце прибули поліцейські, аби заспокоїти їх, блогер почав чинити активний опір. Як видно на ролику, він намагався вирватись і штурхав правоохоронців.

Денчик — доволі таки відомий у соцмережах. У його Instagram-профілі нараховується майже 90 тисяч підписників, а в TikTok акаунті — понад 1,1 мільйона фоловерів. Його відеоконтент має специфічний характер: чоловік знімає доволі дивні сюжети, де виглядає доволі незвично.

Денчик на відео у Тік-тоці (де, до речі, не з’являвся уже давно) позує без переднього зуба. Зараз він активно веде Instagram. Тут він уже має передні зуби, проте стиль роликів в основному не змінився.

Одне з відео Денчика:

Також "Телеграф" раніше повідомляв, що блогерка спромоглася образити все українське місто цілком. А її саму вже називають Пронею Прокопівною