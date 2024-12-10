Блогерка спромоглася образити все українське місто цілком, а її саму вже називають Пронею Прокопівною

Люди пишуть, що Козятину пощастило, що дівчина виїхала з нього в інше місто

Блогерка з Козятина Карина, яка разом з чоловіком взяла участь у проєкті "Кохання на виживання" назвала рідне місто дном. Містяни у відповідь теж не полізли у кишеню за словами.

Про цю історію розповідає місцеве видання РІА "Козятин". Також журналісти зібрали реакцію місцевих жителів на ганебні слова Карини.

На початку грудня на "Новому каналі" вийшла серія реаліті-шоу "Кохання на виживання", де знялась сімейна пара блогерів з Козятина — Карини та Тараса.

Після виходу телепередачі зчинився скандал між місцевими інтернет-користувачами та Кариною. Причиною стала її сторіз, де дівчина сказала: "Все-таки розумні люди виїжджають з Козятина. Особисто для мене — це дно". Це неабияк обурило козятинчан.

Що сталося з Кариною та Тарасом на проєкті

Пара у шлюбі понад вісім років, разом виховують семирічну донечку. Проблеми у стосунках з’явилися давно, і за допомогою реаліті "Кохання на виживання" Карина та Тарас начебто хотіли врятувати шлюб. Але на детекторі брехні та перевірці на вірність правду вийшла назовні.

Дівчина зізналася, що змушувала Тараса заробляти більше, щоб він міг забезпечити себе фінансово після розлучення, бо прийшла на шоу, щоб поставити крапку. На детекторі брехні блогерка підтвердила, що не спить з чоловіком, бо він їй огидний. Водночас вона отримувала задоволення від дотиків іншого чоловіка.

Як в інтернеті відреагували на реаліті-шоу

Після виходу випуску шоу, де Каріна та Тарас дійшли піку в стосунках та відкрилася правда, дівчина побачила в мережі багато поганих слів на свою адресу.

Що блогерка сказала про Козятин

Варто зазначити, що тривалий час блогерка жила в Козятині, після розлучення Тарас залишився жити у місті, а Карина переїхала в Ірпінь. Коли після виходу телепередачі на неї посипався хейт, дійшло до того, що дівчина записала сторіз, де неабияк образила козятинчан.

Як жителі Козятина відреагували на її відповідь

Після обурливого відео блогерки, місцеві жителі не добирали слів. Дивіться, що вони написали.

Нагадаємо, молода українська співачка Sowa влаштувала у Львові дивний перформанс, під час якого дівчата, переодягнені у співробітниць ТЦК, зупиняли на вулиці чоловіків і просили їх пред’явити документи. Виявилося, що таким чином Діана Горбяк (Sowa) рекламувала свій концерт та запрошувала людей відвідати його. Українцям не сподобався "пранк із ТЦК" і співачку почали жорстко критикувати у соцмережах.