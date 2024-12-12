Стало відомо, скільки увʼязнених пішли служити в ЗСУ

Цифра на кінець 2024 року вражає

Попри невдоволення та суперечки суспільства на фронті є мобілізовані колишні засуджені, які досить добре проявили себе в боях. Скільки ж в Україні наразі служить ув'язнених?

"Телеграф" поспілкувався з декількома десятками високопоставлених та авторитетних джерел, що мають стосунок до армії — "Час простих рішень минув. Що робити з мобілізацією, щоб не прийти до капітуляції". Вони назвали цифру.

За даними джерела видання, дозвіл на службу ув’язненим додав до лав ЗСУ ще 6 тисяч військових. До слова, у липні 2024 року семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ.

Мобілізація ув'язнених — що відомо

13 березня 2024 року на сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт №11079, яким пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом в особливий період. Простими словами, депутати пропонують дозволити в’язням проходити службу у лавах ЗСУ.

Вже 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє ув’язненим мобілізуватися до лав Збройних сил України. Однак це стосується не всіх засуджених.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, цю цифру можна оцінити в 15-20 тисяч осіб. Однак поки що незрозуміло скільки з них підпишуть контракт. Він вважає, що є надія на те, що це буде кілька тисяч людей.

Натомість не всі в'язні можуть вступити до лав ЗСУ. В Міноборони пояснили, кого з засуджених не будуть мобілізовувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що говорять ув’язнені, які пішли воювати за Україну.