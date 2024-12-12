Стало известно, сколько заключенных пошли служить в ВСУ

Цифра на конец 2024 года впечатляет

Несмотря на недовольство и споры общества на фронте, есть мобилизованные бывшие осужденные, которые довольно хорошо проявили себя в боях. Сколько же в Украине служит заключенных?

"Телеграф" пообщался с несколькими десятками высокопоставленных и авторитетных источников, имеющих отношение к армии — "Время простых решений прошло. Что делать с мобилизацией, чтобы не прийти к капитуляции". Они назвали цифру.

По данным источника издания, разрешение на службу заключенным добавило в ряды ВСУ еще 6 тысяч военных. К слову, в июле 2024 года семь женщин, отбывавших наказание в тюрьме, заключили контракт с ВСУ.

Мобилизация заключенных – что известно

13 марта 2024 года на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект №11079, которым предлагается предоставить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Простыми словами, депутаты предлагают разрешить заключенным проходить службу в рядах ВСУ.

Уже 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий заключенным мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Однако это касается не всех осужденных.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, эту цифру можно оценить в 15-20 тысяч человек. Однако пока непонятно, сколько из них подпишут контракт. Он считает, что есть надежда на то, что это будет несколько тысяч человек.

Не все заключенные могут вступить в ряды ВСУ. В Минобороны объяснили, кого из осужденных не будут мобилизовывать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем говорят заключенные, которые пошли воевать за Украину.