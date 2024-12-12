Вы удивитесь: историк рассказал, как и когда кошки стали домашними животными в Украине

История кошек в Украине – это не просто рассказ о домашних животных

Коты – настоящие герои торговых путей, невидимые защитники зерна и незаменимые спутники мореплавателей. Их история на украинских землях насчитывает тысячи лет, и она гораздо драматичнее, чем может показаться сначала.

Историк Александр Алферов рассказал интересное о появлении этих животных на нашей территории. "Телеграф" делится историей о том, как коты покоряли украинские земли.

Первое появление кошек на территории современной Украины датируется около 6000 лет назад. Археологические находки в трипольских поселениях свидетельствуют, что они уже тогда играли чрезвычайно важную роль. Основная функция кошек была очень практичной – защита зерновых запасов от мышей и крыс. Поселения были велики для своего времени, и кошки стали незаменимыми помощниками в сохранении продовольственных запасов. Это была первая волна "иммиграции" кошек на наши земли.

Морские путешественники

Самая интересная глава кошачьей истории связана с мореходством и торговлей. Корабли стали настоящими "кошачьими экспрессами", перевозившими этих ловких охотников по европейским просторам. Моряки и купцы сознательно брали кошек на борт как естественных истребителей грызунов. Кошки были не только охотниками, но и своего рода талисманами мореплавателей.

Уникальные факты о кошачьих путешествиях:

Зафиксирован случай, когда кот из Египта попал в Скандинавию в X веке.

Корабли являлись основным "транспортным средством" для кошачьих путешествий.

Кроме функции охотников на грызунов, кошек ценили и за их шкурки.

Центры торговли и коты

В 10-11 веках Киев превратился в один из важнейших торговых центров мира. И опять же коты были незаменимыми участниками этой бурной жизни. Защита зерновых складов от грызунов – их непременная функция.

Природа наделила кошек уникальными характеристиками, которые сделали их незаменимыми для человека: исключительный охотничий инстинкт, способность жить рядом с человеком, низкие требования к содержанию. Однако, кроме функции защиты продовольствия, коты имели и другую ценность. Их шкура использовалась для изготовления меховых изделий.

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