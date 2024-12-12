Рожевого поні розділять і з’їдять. Чому Україна має вибрати шлях між Сирією і Південною Кореєю

Трампу потрібен швидкий успіх в Україні, тому буде тиснути на нас

Після інавгурації Дональда Трампа у січні 2025 року, Білий дім почне діяти блискавично і зробить все, щоб зупинити активну фазу війни в Україні. Однак розплачуватися за цей мир, скоріша за все, доведеться саме Україні. І щоб не перетворитися на з’їденого рожевого поні, нам самим доведеться стати хижаками.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів юрист, ветеран та громадський діяч Геннадій Друзенко. Він пояснив, чому Трампу потрібен швидкий успіх.

Більше читайте у публікації: "Залужний буде ремейком Ющенка, а Україні треба погоджуватись на важкий мир, — Геннадій Друзенко".

— Економіку швидко не перебудують, з мігрантами проблеми не вирішити. А третє в його програмі — встановити мир. Зрозуміло, що завжди більше платить слабший. Тобто, більше поступок він вимагатиме від України, бо на Україну він має прямий вплив. "Краник" допомоги, на жаль, у Вашингтоні, — нагадує громадський діяч.

За його словами, іноді треба відрізати ногу (тобто відмовитися від окупованих Росією територій. — Ред.), щоб зберегти життя.

— Варіант ходити на двох (тобто збереження української держави у межах 1991 або хоча б 2021 року. — Ред.) просто не розглядається, бо він нереалістичний, — пояснює Друзенко. — Відповідно, якщо Зеленський почне ремствувати, тоді ми згадаємо, що таке криївки, бо без допомоги США в країні, де виробляють погані міни і досі не виробляють достатньо набоїв, воювати дуже важко в сучасній війні.

На думку активіста, Україна має кинути в паузу, яка виникне після війни, всі сили.

— Перейти з фронту там, де вбивають, на фронт там, де будують. Розбудовувати свій ВПК. Південна Корея вийшла з війни в 1953 році як аграрна країна, де була мрія переробляти чужу бавовну. А зараз ця країна в топ-5 виробників найсучаснішої зброї. Прекрасний приклад. Причому, по населенню це приблизно той самий масштаб, що і Україна, — нагадав ветеран.

Він додав, чи скористаємось ми цією паузою, буде залежати від результату виборів.

— Я думаю, наступного року ми їх побачимо. Кожна нація має право здійснити суїцид. На жаль, це вже зовсім не метафора: подивіться на Сирію. Світ — це не планета рожевих поні. Це світ хижаків. Якщо ти не готовий захищати себе, то тебе поділять і з'їдять, — каже юрист.

Він нагадав, що демократія – це завжди лотерея. І не гарантує вибір кращого, мудрішого, патріотичнішого чи поряднішого.

— Вона тільки гарантує зміну влади. Якщо український народ, заплативши таку страшну ціну, не отримає протверезіння, значить, "пацієнт" невиліковний. І треба припинити витрачати гроші на його штучне підтримання життя. На жаль, правда життя така, — підсумував Геннадій Друзенко.

Раніше він пояснив "Телеграфу", чи має Україна погоджуватися на несправедливий мир з Росією.