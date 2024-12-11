Вже не буде вотчиною Росії. НАТО може "атакувати" РФ в несподіваному регіоні

Застосування нелінійних, але дієвих рішень може дати належний ефект

Входження України в Балтійсько-Чорноморський політико-безпековий блок за участі країн-членів НАТО — Великої Британії, країн Балтії, Польщі, Румунії та Туреччини — буде серйозно бити по позиціях Росії на Кавказі та Близькому Сході, які тривалий час вважалися вотчиною РФ.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк. Він пояснив, чому це важливо на тлі повалення союзника РФ у Сирії.

На його думку, формування регіонального безпекового блоку за участі Туреччини, яка зіграла вирішальну роль в сирійській історії, є ключовим аргументом для протидії Росії.

— А якщо Туреччина ще посилиться партнерськими або союзницькими угодами з Грузією та Вірменією (що в інтересах цих держав), то таким чином це ще один крок до послаблення позиції Російської Федерації у Кавказькому регіоні. А це в свою чергу запустить [визвольні] процеси і в Ічкерії (Чеченській Республіці РФ. — Ред.). Тобто це комплекс нелінійних, але дієвих рішень, — підсумував політичний експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що шанси нападу РФ на НАТО змінилися, і пояснив причину.