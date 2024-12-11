Не буде "борзіти" і лякати "Орєшніком": політолог пояснив, як НАТО поставить Росію на місце

Наземний контингент і повітряна компонента могли б змінити карту російських захоплень

Розміщення в Україні контингенту військ країн-членів НАТО дасть Росії сигнал, що час захоплення наших територій добігає кінця. Окрім того, запрошення західних пілотів, здатних літати на авіаційній техніці Альянсу, допомогло б Україні закрити небо від ударів агресора.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк. Він пояснив, чому це має бути комплексна цілісна програма, а не разова акція.

— Якби ми зараз отримали запрошення в НАТО, це суттєво почало б змінювати ситуацію в геополітиці в цілому і навіть у нашій війні, — каже політолог. — Бо це був би чіткий маркер для Російської Федерації, що їхній період захоплення території військовим шляхом підходить до завершення.

За його словами, під це формується політична і економічна кон’юнктура, тому що розміщення військ — це й економіка, адже розміщення іноземних контингентів означає, що уряди цих країн мають виділити кошти. Це вже комплексна цілісна програма, а не разова акція на кшталт навчань, однак поки що це рівень розмов, — зауважує експерт.

— Хоча я для себе чітко розумію: якщо ми говоримо навіть про можливість застосовування іноземних військ або особового складу окремих видів (нам потрібна потужна авіація, але кількісно ми поки не маємо того особового складу, який міг би освоїти необхідну кількість літаків, плюс обслуговування), а звідси має бути "люфт" — можливість залучати професіоналів з інших країн, — каже Олександр Антонюк.

Буде це у форматі Іноземного легіону чи це будуть міжурядові домовленості — але у нас може з’явитися французька авіація чи авіація Сполучених Штатів. І це почало б суттєво змінювати політичну карту світу, вважає політичний консультант.

— Як демонструє практика в Сирії, росіян можна гнати, — каже експерт. — І всі ці "червоні лінії", лякалки "Орєшніком" і т.п. залишаться в більшості випадків лякалками. Бо якщо Росія чітко усвідомить, що буде адекватна силова відповідь — вона спочатку буде "борзіти", а потім стане поводитися більш адекватно. І ми ж не можемо відкидати варіант зміни політичних процесів в самій Російській Федерації шляхом смути і палацових переворотів, — підсумував Олександр Антонюк.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина може ввести в Україну війська. Берлін підтримає всі заходи, що слугують миру в довгостроковій перспективі.