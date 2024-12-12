Росія захопила ще один населений пункт і просунулась далі на Донбасі, - DeepState

Росіяни продовжують просуватися на фронті

Росіяни продовжують свій наступ на фронті. Ворог зміг окупувати ще один населений пункт і просунутися ще далі.

Про це повідомляє моніторингова спільнота DeepState. За її даними, російській армії вдалося захопити село Зоря на Донеччині.

Також, стверджують автори, ворог просунувся: у Новотроїцькому,

Кураховому, Успенівці, Сонцівці.

А також біля Веселого Гаю.

Все це є населені пункти Донецької області.

Варто зазначити, що у Генштабі ЗСУ підтверджують атаки ворога поблизу цих населених пунктів. Проте повідомляється, що їх було відбито.

"На Курахівському напрямку загарбники атакували 37 разів поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. 24 спроби окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Інститут вивчення війни проаналізував бойові дії в Україні та Росії. За його даними, українські захисники нещодавно просунулися на Вугледарському напрямі.