Россия захватила еще один населенный пункт и продвинулась дальше на Донбассе, - DeepState

Россияне продолжают продвигаться на фронте

Россияне продолжают свое наступление на фронте. Враг смог оккупировать еще один населенный пункт и продвинуться еще дальше.

Об этом сообщает мониторинговое сообщество DeepState. Согласно его данным, российской армии удалось захватить село Зоря в Донецкой области.

Также, утверждают авторы, враг продвинулся: в Новотроицком,

Курахово, Успеновке, Солнцовке.

А также возле Веселого Гая.

Все это населенные пункты Донецкой области.

Стоит отметить, что в Генштабе ВСУ подтверждают атаки врага вблизи этих населенных пунктов. Однако сообщается, что они были отбиты.

"На Кураховском направлении захватчики атаковали 37 раз вблизи Солнцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки. 24 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отражены. Бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Институт изучения войны проанализировал боевые действия в Украине и России. По его данным, украинские защитники недавно продвинулись на Угледарском направлении.