Очікуються дуже потужні наступи: які нові цілі росіян на фронті (карти)

Росіяни змінили тактику, застосовуючи малі групи

Армія РФ готується до наступу на 2 нові ділянки фронту — на Дніпропетровщині, де вони пробиваються уже до кордону, а також на Запоріжжі. Саме у Запорізькій області вони готуються до сильних штурмів.

Про це в етері Radio NV сказав Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України. Під загрозою не лише адміністративний кордон Дніпропетровщини, але й Запоріжжя, що перебуває за 30 км від фронту.

Запоріжжя - у близько 30 кілометрах від фронту, туди долітають КАБи

Щоб досягнути поставлених командуванням цілей, росіяни активно готуються: покращили системи скидування КАБів (завдяки цьому величезні бомби — КАБ-250 і КАБ-500 можуть прилітати уже по центру Запоріжжя).

Також армія РФ пройшла навчання для цих штурмів. Приготовлені штурмові групи піхоти, їх навчили застосовувати бойову техніку під час реального бою. На Времівському напрямку штурмові групи почали практичні дії — щодня тут фіксується як не 25, то і 30 штурмових дій, в тому числі і з застосуванням важкої техніки — ББМ, танків тощо.

Яка ситуація на Времівському напрямку зараз

Як каже речник, зараз російське командування застосовує тактику, подібну до тої, яка була в Авдіївці, Вугледарі, Соледарі та Бахмуті. Це тактика використання малих груп — і саме тут росіяни мають частковий успіх.

Мета російської армії — взяти під контроль південь Дніпропетровської області, а також селище Велика Новосілка. Так вони вийдуть на кордон Дніпропетровської області.

Ситуація біля Великої Новосілки

Також росіяни за допомогою подібних методів готуються до штурмів на Оріхівському напрямку. Там армія РФ хоче повернути втрачені під час минулорічного контрнаступу ЗСУ території, тобто Роботине. Їм треба вийти до Оріхова, аби перерізати логістику нашим військам, які зараз перебувають на сході Запоріжжя. Росіяни вже почали перекидати техніку на передові позиції і готують дуже потужні штурми, каже Волошин.

Ситуація на Оріхівському напрямку

На Гуляйпільському напрямку ситуація аналогічна — росіяни там готують штурмові групи з залученням техніки.

Раніше "Телеграф" також писав, що тактика РФ на фронті в Україні змінилась. Тепер тут немає м'ясних штурмів.