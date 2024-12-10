Росія йде ва-банк. Скільки ЗСУ зможуть тримати фронт, розповів Дикий

Головне роль відіграє співвідношення сил

Росіяни наразі не мають ресурсу створити людський резерв, тому по факту йдуть ва-банк. У армії РФ людей вистачить на рік, а ЗСУ — на пів року.

Як зазначив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю "Новинарні", саме тому Росія хоче максиму до весни дотиснути українських військових.

"З людьми в них не так погано, як з залізом, але вже пішли проблеми з поповненням. І от в цій ситуації, на мою думку, вони пішли по принципу "горить сарай, гори і хата"", — каже Дикий.

За його словами, просування окупантів останнім часом показують, що вони не шкодують резервів та ресурсів. Це ризикова ставка, яка може зіграти.

"Це ставка на те, що от в них ресурсів на рік, а в нас максимум на пів. Тому вони за зиму, і не до 20 січня, а аж до весни намагатимуться захопити максиму територій. А якщо в України ресурсів буде менше — тут два варіанти", — пояснює військовий.

Він наголошує, що у першому випадку — це перемога РФ, а другому — капітуляції України на умовах, які навіть не близькі до стамбульських.

"От на це їхній розрахунок. Тому, якщо Україна найближчим часом не змінить темпи і якість мобілізація, все може піти не за сценарієм. Тут головне — співвідношення сил", — каже Дикий.

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли про важку ситуацію у Торецьку та Часовому Ярі, де бої йдуть ледь не за кожен під'їзд, а "м'ясі штурми" не припиняються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий пояснив, в чому найбільша загроза просування росіян на Покровському напрямку Донеччини.