Чим могли атакувати Росію вночі: Зеленський підтвердив відчутні удари

Росіяни відправили уламки на експертизу

В ніч на середу, 11 грудня, у Росії пролунали потужні вибухи — у Брянську було атаковано нафтопереробний завод, а у Таганрозі, за попередніми даними — авіазавод, велика кількість продукції якого має військове призначення. У Росії припускають, що ударів могло бути завдано новітніми українськими реактивними ракетами-дронами "Пекло".

Як пишуть росЗМІ, уламки збитих ракет розшукали та відправили на експертизу. Зазначається, що удар в ніч на 11 грудня є одним з наймасовіших за останній час. В атаці звинувачують ЗСУ та перераховують, що могла використати українська армія — "Камікадзе" PD-1, "Паляницю" та "Нептун-МД" Р-360М, "Пекло".

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський підтвердив удари ЗСУ по об'єктах на території Росії в ніч на 11 грудня. Він в своєму Telegram-каналі подякував воїнам Збройних Сил України, "які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях". Зеленський додав, що було уражено військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей.

"Головком (Олександр Сирський, — ред.) доповів щодо деталей ураження. Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати", — написав президент.

Що відомо про український далекобійний ракето-дрон "Пекло"

Концерн "Укроборонпром" презентував його у День святого Миколая — 6 грудня. Проте зброя вже використовувалася для ударів по росіянах. Першу партію вже передали до ЗСУ.

Офіційна дальність "Пекла" — до 700 км, а швидкість до 700 км/год. Експерти Defense Express пояснили, що це не дрон, а крилата ракета менших габаритів. Розміри "Пекла" оцінили приблизно у 2 метри довжиною. Через невеликі параметри вага вибухівки має доходити до 50 кг.

"Пекло" зроблений за надійним рішенням для промислового виробництва реактивних літальних апаратів — металевий, з клепками. Корпус поділений на кілька великих частин, двигун ззовні — все це полегшує збирання ракети. Фіксоване крило та V-ний хвіст потрібні для економії ваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще дрони та ракети розробляються в Україні. Зокрема тривають випробування ракети "Рута".