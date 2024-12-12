У Києві помітили найдобрішого маршрутчика (фото і докази)

Коментатори просять передати цьому водію, що весь Фейсбук в захваті від нього

У часи випробувань, коли кожен день сповнений викликів та напруги, навіть найменший прояв доброти здатен зігріти серце та повернути віру в людяність. Саме такою несподіванкою став учинок київського водія маршрутки, який вирішив зробити буденну поїздку трішки особливішою.

Очевидці розповіли про незвичайний випадок у соціальній мережі. Водій маршрутки № 580 встановив тарілочку з цукерками при вході до транспортного засобу, дозволивши пасажирам пригоститися під час поїздки. Про це у фейсбуці повідомляє паблік Троещина FB.

Автор допису зізнався, що цей простий жест викликав у нього щирі емоції — аж до сліз. "В цей нелегкий час особливо цінуєш такі милі та зворушливі вчинки", — написав він.

Реакція користувачів підтвердила, наскільки важливими є подібні прояви доброти. "Дай Боже йому здоров'я", "Молодець!", "Не перевелися ще добрі люди!" — коментували люди.

Особливо зворушливими були відгуки про те, як такий маленький жест здатен змінити настрій. "Дуже добрий чоловік, дарує людям таку маленьку радість", — написала одна з пасажирок.

Користувачі наголошували: саме такі вчинки допомагають витримати складні часи. "Якщо ми не будемо підтримувати один одного, то чого ми варті?" — влучно зазначив один з коментаторів.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що відео з хлопчиком і гусаком у тролейбусі потішило мережу. Виявилось, що птах у Миколаєві — місцева зірка.