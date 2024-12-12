В Киеве заметили самого хорошего маршрутчика (фото и доказательства)

Комментаторы просят передать этому водителю, что весь Фэйсбук в восторге от него

Во времена испытаний, когда каждый день полон вызовов и напряжений, даже малейшее проявление доброты способно согреть сердце и вернуть веру в человечность. Именно такой неожиданностью стал поступок киевского водителя маршрутки, который решил совершить обыденную поездку немного более особенной.

Очевидцы рассказали о необычном случае в социальной сети. Водитель маршрутки №580 установил тарелочку с конфетами при входе в транспортное средство, разрешив пассажирам угоститься во время поездки. Об этом в фейсбуке сообщает паблик Троещина FB.

Автор сообщения признался, что этот простой жест вызвал у него искренние эмоции — вплоть до слез. "В это нелегкое время особенно ценишь такие милые и трогательные поступки", — написал он.

Реакция пользователей подтвердила, насколько важны подобные проявления доброты. "Дай Бог ему здоровье", "Молодец!", "Не перевелись еще добрые люди!" – комментировали люди.

Особенно трогательными были отзывы о том, как такой маленький жест способен изменить настроение. "Очень добрый человек, дарит людям такую маленькую радость", — написала одна из пассажирок.

Пользователи отмечали: именно такие поступки помогают выдержать сложные времена. "Если мы не будем поддерживать друг друга, то чего мы стоим?" — точно отметил один из комментаторов.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что видео с мальчиком и гусей в троллейбусе порадовало сеть. Оказалось, что птица в Николаеве – местная звезда.