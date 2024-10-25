Взвод "псів Патронів" вигуляли у Києві (відео)

Миле видовище

В одному з районів Києва помітили чоловіка, який вигулював на повідку велику кількість собак породи джек-рассел-тер’єр. У мережі відразу ж почали писати про те, що у столиці вивели на вулицю "взвод псів Патронів".

Собаки на відео справді дуже схожі на талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій, легендарного собаку-сапера Пса Патрона, каверами на пісню про якого свого часу "вибухнула" мережа.

Так, на одній із вулиць Києва помітили чоловіка, який вирішив одночасно вигуляти близько десятка собак породи джек-рассел-тер’єр. Майже всі вони були на повідках, окрім кількох "втікачів", які були на вільному вигулі.

Собаки поводилися досить спокійно і слухняно по "зебрі" переходили проїжджу частину разом зі своїм провідником.

На ці кадри автори наклали відомий трек під назвою "Пес Патрон". Користувачі мережі відразу ж закидали відео лайками і почали писати про "взвод псів Патронів", яких вивели на прогулянку.

Що відомо про пса Патрона

Патрон — службовий собака породи джек-рассел-тер’єр, який отримав міжнародну популярність під час вторгнення Росії в нашу країну. Він – живий талісман ДСНС України.

Пес важить близько 4 кг, що дозволяє використовувати його для робіт із виявлення протипіхотних мін, до яких дозволяється залучати тварин вагою до п’яти кілограм.

Разом із саперами з Чернігова він допоміг знайти та знешкодити понад триста вибухонебезпечних предметів. За свою героїчну працю Патрон уперше в історії був удостоєний особливого титулу — "Собака доброї волі" Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Нагадаємо, Пес Патрон засвітився у національному мультипредметному тесті (НМТ) для школярів. Учням необхідно було відповісти на запитання, який рік символізує марка із легендарним собакою.

Українці в мережі були захоплені завданням і саме тестове завдання наробило чимало галасу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в усім відомого в Україні пса Патрона з’явився реальний конкурент. Це 4-річна німецька вівчарка Карбон, яка 30 листопада отримала титул рекордсмена України за кількістю титулів та нагород.