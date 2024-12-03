Росіяни намагаються оточити ще один важливий населений пункт на Донеччині (карти)

Армія РФ намагається захопити її ще з березня 2022 року

На Донеччині тривають надзвичайно жорстокі бойові дії за кожен клаптик землі. Зараз особливо напружена ситуація є навколо Великої Новосілки.

Військові формування Росії намагаються оточити селище, рухаючись одразу з трьох стратегічних напрямків. Згідно з картами DeepState, росіяни хочуть просунутися до селища не лише зі сходу, а й від Рівнопілля на півдні та від Нового Комара з півночі.

Станом на сьогодні російські війська вже повністю контролюють три основні дороги зі східного боку селища та частково одну дорогу з південного напрямку. Схоже, вони застосовують свою класичну тактику, до якої часто вдаються в останні місяці — оточити необхідний населений пункт з трьох боків, створюючи загрозу "котла" і змушуючи ЗСУ відступити на вигідніші позиції.

Довідка. Велика Новосілка розташована у Волноваському районі Донецької області. До повномасштабного вторгнення це було звичайне селище з населенням понад 7 тисяч осіб. Воно має важливе транспортне значення, оскільки раніше через нього проходили автошляхи Т 0509 та Т 0518.

Бойові дії тут розпочалися 14 березня 2022 року, коли війська прорвалися зі східного боку та захопили чотири навколишні міста. Протягом наступних місяців селище зазнавало постійних обстрілів та бомбардувань.

20 лютого 2023 року з Великої Новосілки були евакуйовані всі сім'ї з дітьми. Інфраструктура населеного пункту зазнала значних пошкоджень. З середини листопада 2024 року розпочалися активні бойові дії безпосередньо біля Великої Новосілки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни увірвались ще до 2 населених пунктів на Донеччині. Ситуація там критична.