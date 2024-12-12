Росіяни просунулися на Донеччині та у Курській області (карти боїв)

Тривають важкі бої

Йде 1023-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. За минулу добу, 11 грудня, росіяни мали просування в районах Торецька, Курахового та Вугледара на Донеччині. Також ворог просунувся у Курській області, де триває операція Сил оборони України.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська нещодавно незначно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, свідчать про їх просування на південь від Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Крім того, окупанти мали незначне просування в межах Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують рух ворожої армії на північний захід вздовж вулиці Фабричної в центрі цього міста.

Також, за висновками аналітиків, росіяни захопили нові території на південь від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують просування окупантів на південний захід від Дальнього.

На північ від Вугледару також зафіксоване просування ворожої армії. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 11 грудня, росіяни просунулися до позицій вздовж вулиці Перемоги у Веселому Гаї.

Як повідомляв "Телеграф", видання Bloomberg попередило, що найближчими днями Росія знову може атакувати Україну балістичною ракетою "Орєшнік". Точний час можливої атаки невідомий, проте українців закликають не нехтувати небезпекою та під час повітряних тривог перебувати у безпечних місцях.