Росіяни викопують і вивозять золото з Луганської області

Декілька компаній, пов’язаних з Кремлем, займаються розробкою родовища золота в регіоні

Російські окупанти займаються видобуванням золота у захопленій Луганській області. Родовище розташоване в Антрацитівському районі, який було окуповано ще у 2014 році – йдеться про Бобриківське родовище.

Про це повідомляє "Фарватер.Схід". Росіяни розпочали активну діяльність у цій місцевості з кінця літа 2024 року. У четвер, 12 грудня 2024 року, оголосили про закриття прийому заявок на розробку родовища.

Це вже третя спроба окупантів влаштувати торги, які у вересні та листопаді зривалися "з технічних причин".

Як основні претенденти на золото Луганського регіону на попередніх аукціонах опинилися російські фірми АТ "Блік системс", ТОВ "Аурум перспектива" (Москва) та "Донський камінь" з Тули.

Бобриківське родовище золота розташоване за 1 кілометр на південь від села Бобрикове Антрацитівського району. Ще за радянських часів він був нанесений на карту, але потім від пошуків золота там відмовилися і вирішили, що вигідніше добувати дорогоцінні метали в Сибіру.

Після розпаду СРСР та оголошення незалежності України державна програма "Золото України" залучила приватну компанію "Донецький кряж" для розвідки надр. До робіт було залучено іноземних фахівців, але результатів це не принесло. 2018 року, через чотири роки після окупації, проросійські бойовики т.зв. "ЛНР" теж шукали іноземних "інвесторів", але й у них нічого не вийшло.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які надра України можуть зацікавити Дональда Трампа.