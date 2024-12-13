Росія атакувала енергосистему. В Україні збільшено обсяги відключень світла

Ворог знову намагається лишити Україну без світла

У п'ятницю, 13 грудня, росіяни влаштували масштабну ракетну атаку на Україну, під ударом були енергетичні об'єкти. В "Укренерго" повідомили про збільшення обсягів відключень світла через наслідки обстрілу.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергетика по всій Україні перебувала під масованим ударом. Енергетики роблять все для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", — додав Галущенко.

В "Укренерго" поінформували, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії у п'ятницю, 13 грудня, збільшений. Там нагадали, що з актуальними графіками можна ознайомитись на сайтах чи офіційних сторінках місцевих обленерго.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни запустили по Україні ракети, зокрема й "Калібри", також вони атакували балістикою та "Кинджалами". Крім того, ворог підняв в небо МіГ-31, тривога поширилася на всю Україну. Активно працювала ППО.

Як повідомляв "Телеграф", під час російської ракетної атаки на Україну зранку у п'ятницю, 13 грудня, в Одесі пролунали потужні вибухи. Після них зникло світло, зупинився електротранспорт.