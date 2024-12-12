Як в Україні відключатимуть світло 13 грудня: в "Укренерго" дали графік

У компанії також попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися

Відключення світла в Україні 13 грудня для побутових споживачів буде з 06:00 до 21:00. Ремонтні роботи на енергооб’єктах продовжуються.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго". Там зазначили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Відключення будуть такими:

Для побутових споживачів:

• 06:00 – 08:00 – одна черга відключень

• 08:00 – 19:00 – дві черги відключень

• 19:00 – 21:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

• 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності

У компанії також попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планують встановити нові засади застосування графіків погодинних відключень (ГПО) електроенергії. Загалом плануються кілька важливих змін. З цією метою Міністерство енергетики затвердило оновлену "Інструкцію про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії".