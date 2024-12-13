Россия атаковала энергосистему. В Украине увеличены объемы отключений света

Враг снова пытается оставить Украину без света

В пятницу, 13 декабря, россияне устроили масштабную ракетную атаку на Украину, под ударом находились энергетические объекты. В "Укрэнерго" сообщили об увеличении объемов отключений света из-за последствий обстрела.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что энергетика по всей Украине находится под массированным ударом. Энергетики делают все для минимизации негативных последствий энергосистемы.

"Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", — добавил Галущенко.

В "Укрэнерго" проинформировали, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления электроэнергии в пятницу, 13 декабря, увеличен. Там напомнили, что с актуальными графиками можно ознакомиться на сайтах или на официальных страницах местных облэнерго.

Напомним, 13 декабря россияне запустили по Украине ракеты, в том числе "Калибры", также они атаковали баллистикой и "Кинжалами". Кроме того, враг поднял в небо МиГ-31, тревога распространилась по всей Украине. Активно работает ПВО.

Как сообщал "Телеграф", во время российской ракетной атаки на Украину утром в пятницу, 13 декабря, в Одессе раздались мощные взрывы. После них исчез свет, остановился электротранспорт.