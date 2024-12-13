Ексміністр Милованов знову скаржиться на погрози. З ким він скандалить цього разу

Він описав, як бачить конфлікт

Колишній міністр економіки України, президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов заявив, що йому нібито погрожують керівники вишів. За словами Милованова, причина в його боротьбі з плагіатом серед ректорів.

"Ректора набрались сміливості погрожувати мені. Нещодавно зі мною провели декілька "виховних розмов". Попросили не атакувати систему. Бо ректора ображаються. І дуже ввічливо, мʼяко пообіцяли проблеми. Або зараз публічно-медійні, або регуляторні, коли зміниться міністр освіти на більш лояльного до ректорів. Основний закид — я атакую всю систему, кажу що вона прогнила, що науки і освіти в Україні майже не залишилось, і потрібні радикальні зміни, конкуренція, податки марнуються, будівлі деградують, ресурси розкрадаються, а науковці витискаються. Ким? Ректорами і адміністрацією. Але ректори сильні і буде "отвєточка", — так Милованов описав суть конфлікту на своїй Facebook-сторінці.

Він додав, що його "попросили заспокоїтись з атаками на плагіат ректорів". Проте, за словами колишнього міністра, він не погодився та пообіцяв, що плагіат вдасться побороти. Хоча це, додав Милованов, станеться не одразу, а "за десятки років".

Зрозуміти, про що може йтися, можна з більш ранніх дописів Милованова. Наприклад, раніше він писав, що Роман Шеремета (український економіст, науковець, ректор-засновник приватного вишу Амерікан Юніверсіті Київ (AUK), доктор філософії з економіки) "визнав що значна кількість його постів в соцмережах вкрадена у інших людей" (цитата з поста Милованова). Крім того, 12 листопада ексміністр розповідав про публікацію одного з українських ЗМІ про нібито плагіат ректора КПІ Анатолія Мельниченка.

Варто зазначити, що Тимофій Милованов не вперше потрапляє у скандали. Нещодавно ексміністр заявив, що журналістка Яніна Соколова нібито погрожувала йому через відмову в отриманні гранту. Вона відкинула ці звинувачення та розповіла, як все було насправді.

Ще раніше Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї чи жеребкування. У мережі бурхливо відреагували на таку пропозицію.